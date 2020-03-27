Женщина донесла полиции на коллегу, зараженную коронавирусом. У нее оказалась обычная простуда

Сотрудница мясоперерабатывающего завода «Останкино» в Москве сообщила в полицию, что ее коллега вышла на работу с признаками коронавируса. Диагноз не подтвердился — у женщины оказалась обычная простуда.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

26 марта в службу 112 позвонила женщина, которая рассказала, что ее коллега пришла на работу с признаками инфекционного заболевания. У 60-летней уборщицы якобы было плохое самочувствие, высокая температура и кашель. Заявительница обратилась к руководству компании — женщину решили отправить домой, не вызывая скорую помощь.

В результате женщине вызвали врачей только вечером. Прибывший наряд скорой помощи не выявил заражения коронавирусом: у пациентки оказался небольшой кашель и температура ниже 37 градусов. Ее самочувствие оказалось нормальным, поэтому врачи не стали госпитализировать пациентку.

Полиция проводит проверку этой ситуации.