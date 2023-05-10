Здоровье 10 мая 2023, 04:03 Женщин за 40 призвали обязательно проходить маммографию WP: прохождение маммографии женщинами за 40 спасет от рака на 20% больше жизней РИА «Новости»

Читать 360tv в

Целевая группа профилактических служб США заявила, что женщинам после 40 лет нужно обязательно походит маммографию ради своего же здоровья. Скрининг два раза в год может потенциально спасти на 20% больше жизней, сообщила газета The Washington Post.

Издание привело результаты исследований Медицинской школы Университета Тафтса, в которых говорится, что проходить маммографию нужно два раза в год до 74 лет.

Реклама

«Скрининг каждые два года, начиная с 40 лет, потенциально может спасти примерно на 20% больше жизней», — отметил профессор Джон Вонг.

Больше шансов умереть от рака груди имеют чернокожие женщины. Они входят в группу риска. Это заболевание считается самым распространенным на территории США после рака кожи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря искусственному интеллекту время анализа результатов маммографии в московских больницах сократилось в восемь раз. Причем качество диагностики не снизилось.