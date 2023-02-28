Здоровье 28 февраля 2023, 16:03 Женщин старше 40 лет предупредили о риске развития рака груди

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Врач-маммолог Фатима Тамаева в разговоре с изданием Pravda.Ru сообщила, что женщины старше 40 лет, которые столкнулись с менопаузой, находятся в группе риска развития рака груди.

Медик уточнила, что рак молочной железы диагностируют у одной из 69 пациенток в возрасте от 40 до 49 лет, написало ИА Nation News.

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«Долгое время болезнь протекает бессимптомно, по мере роста может вызывать деформацию тканей молочной железы», — сказала Тамаева.

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На заболевание могут указывать выделения и отеки, а также изменения формы груди.