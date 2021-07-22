Женщин предупредили о неожиданном признаке «тихого» рака

Продолжительное вздутие живота может говорить о развитии рака яичника. Если симптомы не проходят несколько недель, то нужно обратиться за помощью к врачу.

Во время вздутия живот выглядит надутым и может быть твердым на ощупь, написала газета Daily Express со ссылкой на научно-исследовательский центр Moffitt Cancer. Многие объясняют проблемы с животом неправильной диетой или стрессом. Но иногда вздутие может говорить о появлении серьезного заболевания.

Специалисты уточнили, что вздутие может происходить время от времени. Если симптом не проходит в течение трех недель, то стоит отправиться к врачу, так как он может говорить о раке яичника. По словам медиков, эту болезнь называют «тихой», так как женщины часто даже не подозревают о ней.

Чтобы не допустить развития рака до последней стадии, стоит обратить внимание и на другие возможные признаки. О болезни может говорить необъяснимая потеря веса, а также сильная усталость, начавшиеся проблемы с мочеиспусканием, диарея или запор. Во всех этих случаях лучше не медлить, а пройти обследование.