Женщин детородного возраста предложили оставить без алкоголя

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала запретить употребление спиртного женщинам детородного возраста. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы, написала «Газета.ru».

«Необходимо повышать осведомленность лиц, принимающих решения, и широкой общественности о рисках и вреде, связанных с употреблением алкоголя. Должное внимание следует уделить предотвращению приобщения к алкоголю детей и подростков, предотвращению употребления алкоголя беременными женщинами и женщинами детородного возраста», — говорится в документе.

Данная инициатива вызвала широкий общественный резонанс, организацию обвинили в сексизме.

По данным ВОЗ, 5,1% взрослого населения столкнулись с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. А это 283 миллионов человек старше 15 лет, среди них — 46 миллионов женщин. Причем от самой тяжелой формы подобных расстройств — алкогольной зависимости — страдают 2,6% взрослого населения планеты, то есть 144 миллиона человек.

В ВОЗ напомнили, что употребление алкоголя приводит к плохим последствиям. Одна из самых негативных форм воздействия спиртного — развитие нарушений алкогольного спектра у плода.

Кроме того, в организации предложили уделить особое внимание защите людей от давления, связанного с употреблением алкоголя.