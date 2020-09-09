Жена народного артиста Юрия Назарова рассказала о его самочувствии

По ее словам, Назаров сейчас в реанимации. Врачи оценивают его состоянии как тяжелое.

«Юрий Владимирович в больнице, лежит в реанимации. Сегодня еще ему не звонила, вчера было все то же самое. У него двухстороннее воспаление легких. Он в 52-й больнице», — поделилась Татьяна.

Напомним, ранее стало известно, что дочь 83-летнего актера Василиса рассказала, что отец несколько дней чувствовал себя плохо, а во вторник, 8 сентября, было принято решение о его госпитализации. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию.

За свою карьеру Юрий Назаров сыграл более чем в 260 фильмах и сериалах. На его счету роли в таких картинах, как «Александр Маленький», «Земля Санникова», «Демидовы», «Маленькая Вера», «Лошади в океане» и другие.