Желание поспать после обеда связали со снижением активности кортизола | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 11:50 Поделиться Telegram

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Viber Желание поспать после обеда связали со снижением активности кортизола

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Психиатр, нутрициолог, диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич сообщила, что желание человека поспать после обеда связано с выработкой мелатонина и снижением активности кортизола. Об этом написал Ura.ru.

«Обычно с 15:30 до 17:00 у нас начинается повышенная утомляемость, мы становимся более раздражительными, не хотим ни с кем общаться, возникает желание полежать, возможно, поспать. Почему так происходит? В 15:30 в организме человека начинает потихонечку вырабатываться мелатонин, а кортизол снижается. Тем самым у нас сокращается выработка энергии и организм готовится ко сну. Плюс, в это время мы не видим яркий свет, такой, как от восхода солнца или прожекторов, и начинаем больше хотеть спать», — сказала Ивашкевич.

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Для того, чтобы вернуть энергию, специалист посоветовала сделать себе маленький перерыв: выпить кофе или съесть что-нибудь сладкое, например сухофрукты. За счет этого глюкоза в крови поднимется, и человек снова почувствует себя довольным.

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Также можно сделать непродолжительную зарядку, резюмировала Ивашкевич.

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