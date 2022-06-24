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    24 июня 2022, 20:02

    Кардиолог Березина дала рекомендации для жаркой погоды

    Дарья Морозова

    Кардиолог Наталья Березина рассказала, что жаркая погода может быть опасна для здоровья. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Кардиолог Березина дала рекомендации для жаркой погоды

    По данным ИА Nation News, с 11:00 до 17:00 часов лучше всего не выходить на улицу, так как в это время повышенная активность солнечных лучей. Березина отметила, что дачникам надо соблюдать осторожность, так как физическая активность в жаркую погоду вредит даже здоровым людям.

    Также она посоветовала выпивать достаточное количество воды, а в случае перегрева прятать в тень и протирать лицо и шею влажными салфетками.

    «И осторожно с контрастным душем! Он может быть большим подспорьем, но важно не вставать под ледяную воду с пылу, с жару. В случае перегрева температура воды — не ниже 30 с небольшим», — цитирует медика «Царьград».