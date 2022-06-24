Кардиолог Березина дала рекомендации для жаркой погоды

Кардиолог Наталья Березина рассказала, что жаркая погода может быть опасна для здоровья. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

По данным ИА Nation News, с 11:00 до 17:00 часов лучше всего не выходить на улицу, так как в это время повышенная активность солнечных лучей. Березина отметила, что дачникам надо соблюдать осторожность, так как физическая активность в жаркую погоду вредит даже здоровым людям.

Также она посоветовала выпивать достаточное количество воды, а в случае перегрева прятать в тень и протирать лицо и шею влажными салфетками.

«И осторожно с контрастным душем! Он может быть большим подспорьем, но важно не вставать под ледяную воду с пылу, с жару. В случае перегрева температура воды — не ниже 30 с небольшим», — цитирует медика «Царьград».