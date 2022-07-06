Действие лекарств может измениться под влиянием жары у людей с болезнями сердца и сосудов, сообщила заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасия Лебедева.

«В жаркую погоду пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо быть особенно внимательными к своему организму, ведь под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, по-другому могут действовать лекарственные препараты», — рассказала Лебедева в беседе с РИА «Новости».

Она отметила, что с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, которые ответственны за регуляцию сердечного ритма. Кроме того, при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару следует чаще находиться в прохладном помещении и избегать высоких температур. Гулять или заниматься повседневными делами лучше до 11 часов дня или же после 17 часов вечера, отметила кардиолог. Появляться на солнце в период его высокой активности не стоит.

«Если вы отдыхаете у водоема, надо находиться в тени, избегать купания, если вода очень холодная, большая разница температур может вызвать спазм сосудов», — предупредила Лебедева.

Самую большую опасность высокие температуры представляют для пожилых маломобильных пациентов.

В жару стоит скорректировать и свое питание. Оно должно быть легким, полноценным, включать большое количество сезонных овощей и фруктов. Фастфуда и сладких газировок наоборот, нужно избегать. Справиться с жаждой лучше всего поможет прохладная вода.

Назначенные врачом препараты следует регулярно принимать, отметила кардиолог.

«В жару возрастает риск развития побочных эффектов лечения, в частности, нередко ранее повышенное артериальное давление снижается, но категорически нельзя самостоятельно отменить все лекарства для снижения давления, необходимо обсудить с врачом возможность снижения дозы препаратов на время жаркой погоды», — отметила Лебедева.