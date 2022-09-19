Жареный картофель посоветовали не есть людям, имеющим проблемы с печенью | 360°

Здоровье 19 сентября 2022, 12:26 Поделиться Telegram

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Viber Жареный картофель посоветовали не есть людям, имеющим проблемы с печенью Врач Тихомирова: картофель и макароны могут привести к жировому гепатозу unsplash

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Врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в разговоре с изданием «Известия» заявила, что высокоуглеводный рацион питания является самой вредоносной угрозой печени. Особенно опасно есть жареный картофель, макароны и сладости.

«В первую очередь для печени представляет опасность употребление сахара в чистом и нечистом виде — сладости, избыточное употребление фруктов. Во фруктах содержится фруктоза, которая стремительно вызывает ожирение печени. Серьезный вред печени наносят комбинации жира, соли и углеводов, например жареная картошка, макароны, покрытые жирными заправками, плов, в том числе избыточное употребление круп и хлеба», — процитировало ИА Nation News слова Тихомировой.

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Медик отметила, что быстрые углеводы превращаются в жир и наносят урон печени в виде того, что в центре гепатоцита начинает расти большая жировая капля.

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«Это связано с тем, что в печени происходит гибель печеночных клеток. В нормальном состоянии клетки могут погибнуть только на основании высококалорийной еды. Это может обнаружить у себя любой полный человек, если сделает УЗИ печени и сдаст кровь на ферменты печени. В целом гиперкалорийная еда, ведущая к ожирению, является самым страшным врагом для печени», — резюмировала эксперт.

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