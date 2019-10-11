Земский доктор. Молодой фельдшер переехал в подмосковное село ради работы

Медицинская помощь стала еще ближе. В селе Суково рядом с подмосковным Ступино открылся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Там предусмотрены не только кабинеты для приема пациентов, но и служебное жилье для медика. Квадратные метры осваивает 28-летняя Анна Медведева. С ней переехала ее семья.

Источник фото: телеканал «360»

В служебное жилье Анна первым делом привезла посуду. Ей 28 лет, а она успела поработать и в скорой помощи, и в поликлинике. Ее однокурсники по медучилищу рвутся в Москву, но Анна согласилась на работу в селе, в фельдшерско-акушерском пункте. И работы здесь ей точно хватит! До ближайшего города — Ступино — 30 километров. Раньше жителям села приходилось ездить в городскую поликлинику. Но теперь проблема решена.

«Министерство строительства построило для нас три ФАПа, и первый мы открываем здесь, в селе», — отметила Вера Назарова, глава Ступина.

Вместе с Анной в фельдшерско-акушерском пункте будут работать медсестра и акушерка. Планируемая нагрузка в учреждении — 15 человек в день. Всего в ФАПе четыре кабинета. Со своими пациентами Анна уже потихоньку знакомится. «В основном здесь пожилые люди, москвичи — летом дачников много», — поделилась она.

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Кстати, Анна рассказала, что ее семья спокойно отнеслась к переезду. Более того — новость всех обрадовала. В селе нет шума машин, только тишина, спокойствие и красота. Отсутствие торговых центров никак не мешает. Анна, наоборот, представляет, как ее любимые писатели Чехов и Булгаков смотрели на сельский пейзаж и принимали пациентов. Вот и она теперь — земский доктор.