Здоровье 15 июня 2023, 03:37 Диетолог рассказал, почему людям за 50 полезно есть землянику Диетолог Соломатина: земляника замедляет старение и нейтрализует раковые клетки Freepik

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Земляника укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительным действием и замедляет старение. Людям за 50 рекомендовано употреблять ягоду ежедневно. О полезных свойствах земляники изданию «Вечерняя Москва» рассказала врач- диетолог Елена Соломатина.

«Плоды земляники полезно есть тем, у кого имеются воспалительные процессы в желудке и желчном пузыре. Эти ягоды нормализуют обменные процессы в организме», — сообщила врач.

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Земляника, как и клубника, обладает противовоспалительным, потогонным, антимикробным, мочегонным и противомикробным действием. Ягоды нормализуют обменные процессы, отметила диетолог. Исцеляющими свойствами обладают не только плоды, но и листья, они являются отличным мочегонным средством.

Врач предупредила, что в сутки можно съедать не более 500 граммов земляники, а людям с аллергией лучше исключить ягоду из рациона. С осторожностью ее следует давать детям, так как склонны к аллергическим реакциям. Также не стоит есть ягоду натощак, так как это может спровоцировать обострение болезней пищеварительного тракта.