Зеленый чай оказался средством для борьбы с опасными инфекциями

Сотрудники Университета Суррея провели исследование и установили, что в зеленом чае содержится антиоксидант эпигаллокатехин (EGCG). Вещество усиливает действие антибиотика азтреонама, который применяют при лечении инфекций, вызванных бактерией Pseudomonas aeruginosa. Их комбинация усиливает эффект при борьбе с бактерией.

Специалисты предположили, что антиоксидант усиливает поглощение клеткой бактерии антибиотика.

Pseudomonas aeruginosa — грамм-отрицательная бактерия, которая поражает организм людей с ослабленным иммунитетом. Бактерия вызывает инфекции кровотка и дыхательных путей. Она является причиной вторичных инфекций, устойчивых к большинству лекарств. Всемирная организация здоровья включала эту бактерию в список угроз, критических для здоровья человека, сообщил сайт «Мир 24».