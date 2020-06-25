Зеленый чай избавит от лишнего веса

Напиток полезен для предотвращения различных заболеваний. При этом он же позволит получить стройную фигуру. Зеленый чай обладает мочегонным свойством и очищает организм от шлаков и токсичных веществ.

Пить его рекомендуется перед приемом пищи, как минимум три раза в день, добавил сайт «Русская планета». Перед завариванием напитка специалисты советуют промыть листья горячей водой для снижения количества кофеина. Употреблять лучше только свежезаваренный чай, чтобы сохранить тонизирующие свойства.

Однако важно помнить, что одновременно с регулярным завариванием зеленого чая важно ограничить в рационе количество полуфабрикатов, сладостей и другой вредной пищи.