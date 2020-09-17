Зеленые салаты с постным маслом не помогут сбросить вес

Растительные масла называются постными, но на самом деле таковыми не являются.

«Многие считают, что раз оно называется постным, то можно лить в диетические салаты сколько угодно», — отметила специалист.

Однако в ста граммах растительного масла содержится тысяча килокалорий. Этот показатель равен двум шоколадкам. По этой причине нельзя добавлять в салаты растительное масло при желании похудеть на них. Самое главное ограничение при избавлении от лишнего веса — по жирам, особенно скрытым. Диетолог советует всем желающим постройнеть употреблять не более двух чайных ложек масла в день.

Мухина напомнила, что сметана тоже представляет собой калорийный продукт. Похудеть не получится, если добавлять в салаты более двух ложек этого кисломолочного продукта.

Помимого этого мифом является заявление, что авокадо — фитнес-продукт. Плодовое растение очень жирное, в ста граммах содержится около 300 килокалорий. Этот фрукт не полезен при похудении.

Нужно сократить количество энергии, потребляемой с пищей. Только тогда начнется распад жира, объяснила диетолог.