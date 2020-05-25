Зеленский попросил помощи у Израиля в борьбе с коронавирусом
Владимир Зеленский, президент Украины, недавно общался по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. В разговоре он попросил Израиль предоставить гуманитарную помощь своей стране для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.
По словам Зеленского, Израиль — пример эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией.
«Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом», — заявил лидер Украины.
Нетаньяху согласился рассмотреть запрос.