Зеленский попросил помощи у Израиля в борьбе с коронавирусом

По словам Зеленского, Израиль — пример эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом», — заявил лидер Украины.

Нетаньяху согласился рассмотреть запрос.