Проценко назвал приоритетную задачу реформы российского здравоохранения

Системе российского здравоохранения необходима дальнейшая цифровизация особенно в области первичной медицины. Это приоритетная задача, которую необходимо провести в интересах всех пациентов. Об этом в своем Telegram-канале написал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он пояснил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказывал ему о предложениях врачей, которые поступили для Народной программы перезагрузки системы здравоохранения.

По словам Проценко, найти единый рецепт для решения всех накопившихся проблем невозможно. К ситуации в каждом отдельном регионе нужно подходить индивидуально, а успешный опыт распространять на всю страну.

«Пандемия наглядно показала острую необходимость реформирования системы реабилитации тяжелых пациентов и изменения в системе подготовки докторов. Система образования не всегда успевает за технологиями, а потому упор нужно делать на постоянном самообразовании медиков. При этом важно стимулировать не только привлечение молодых специалистов, но и удержание в профессии специалистов со стажем», — перечислил он свои предложения.

Проценко отметил, что главной задачей перед современной медициной является цифровизация здравоохранения. В качестве положительного примера он привел опыт Москвы в области оказания первичной медицинской помощи. Он предложил другим регионам его перенимать.

Проценко призвал своих коллег со всей России принять участие в обсуждение Народной программы, чтобы она не оставалась просто набором предложений, а получила практическую реализацию в интересах пациентов и медиков.