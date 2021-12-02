Ковид наносит серьезный удар по здоровью — даже после легкой формы восстановление может быть испытанием. Переболевшим нередко приходится заново учиться дышать — ни одна прогулка по прямой не обходится без одышки, не говоря о подъеме по лестнице.

Восстановление после перенесенной болезни может растянуться на месяцы. Поэтому тема реабилитации стала одной из главных на конгрессе «Здравоохранение в России», который прошел в Москве.

«Любой пациент, гражданин России, перенесший новую коронавирусную инфекцию, может (и мне очень хочется сказать „должен“) прийти на углубленную диспансеризацию по месту прикрепления», — подчеркнула директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Оксана Драпкина.

В этом году президент Владимир Путин поручил создать систему реабилитации для тех, кто переболел ковидом. Медики начали исследования: полгода наблюдали за двумя группами пациентов. У всех постковидный синдром выражался в проблемах с дыханием. Половину переболевших лечили «Лонгидазой».

«Жалобы, которые у них были, стали значительно меньше, чем у тех, кто не получал „Лонгидазу“. Конечно, мы сделали вывод, что это ускоряет реабилитацию и ускоряет выздоровление», — рассказала пульмонолог, профессор Галина Игнатова.

Проблемы с дыханием лишь одно из последствий ковида. Коронавирус поражает нервную и сердечно-сосудистую системы, а также напрямую бьет по самым слабым органам. Поэтому реабилитация — в фокусе государственных приоритетов.

«В элементе комплексной реабилитации медикаментозная терапия имеет крайне важное значение. Чтобы основное заболевание, которым пациент страдает, находилось в ремиссии или низкой активности», — отметил ревматолог, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» Александр Лила.

Сейчас перед лучшими врачами страны стоит одна задача — минимизировать постковидные осложнения, чтобы ускорить выздоровление. И обменяться опытом они могут именно на таких встречах.