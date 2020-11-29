Названы 7 главных витаминов для здоровой беременности

В первую очередь стоит обратить внимание на витамин А. Он особенно значим в синтезе прогестерона — гормона, отвечающего за сохранение беременности. Его нехватка грозит женщинам бесплодием.

Главные источники витамина А: сливочное масло, яичный желток, печень.

Также важно включить в свой рацион витамин Е. Нехватка этого витамина повлияет на дисфункцию матки и поспособствует преждевременному прерыванию беременности. Витамин Е есть в растительном масле, молоке и яйцах.

Помимо них, важно помнить про витамин С. Во время беременности он уменьшает риск выкидыша и осложнений.

Главные источники витамина С — черная смородина, шиповник, крыжовник и цитрусы.

Кроме того, будущие мамы должны помнить про цинк, марганец, селен. Они есть в зеленых овощах с листьями, мясе и субпродуктах, бобовых, орехах, растительных маслах, яйцах и морепродуктах. При недостатке этих элементов могут возникнуть осложнения беременности, в том числе выкидыш, токсикоз, задержка роста плода, повышается вероятность дефектов развития нервной трубки.

Помимо этого, стоит помнить про фолиевую кислоту, которая участвует в синтезе клеток красной и белой крови, развитии пищеварительной и нервной систем. Дефицит во время первого триместра беременности способен привести к врожденным дефектам нервной системы плода. Чтобы этого не допустить, нужно потреблять бобы, шпинат, спаржу, салат-латук.

Еще один важный элемент для здоровой беременности — полиненасыщенные жирные кислоты. Они сокращают уровень холестерина, укрепляют иммунную систему и влияют на правильное развитие нервной системы будущего ребенка. Получить полиненасыщенные жирные кислоты можно из растительных масел из завязи пшеницы, льняного масла, подсолнечника, соевых бобов, арахиса, а также из миндаля, авокадо и морской рыбы.

А еще беременным нужен йод. Он играет особую роль в первые шесть месяцев. Он необходим, чтобы у плода не развивались серьезные патологии, например, кретинизм. Йод содержится в морепродуктах и йодированной соли.

День матери отмечается в России 29 ноября.