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    29 ноября 2020, 18:45

    Названы 7 главных витаминов для здоровой беременности

    Алена Макаренко

    Женщины должны потреблять семь главных витаминов для здоровой беременности. Их перечислила заместитель директора НМИЦ эндокринологии, директор Института репродуктивной медицины Елена Андреева, сообщил сайт kp.ru.
    Названы 7 главных витаминов для здоровой беременности

    В первую очередь стоит обратить внимание на витамин А. Он особенно значим в синтезе прогестерона — гормона, отвечающего за сохранение беременности. Его нехватка грозит женщинам бесплодием.

    Главные источники витамина А: сливочное масло, яичный желток, печень.

    Также важно включить в свой рацион витамин Е. Нехватка этого витамина повлияет на дисфункцию матки и поспособствует преждевременному прерыванию беременности. Витамин Е есть в растительном масле, молоке и яйцах.

    Помимо них, важно помнить про витамин С. Во время беременности он уменьшает риск выкидыша и осложнений.

    Главные источники витамина С — черная смородина, шиповник, крыжовник и цитрусы.

    Кроме того, будущие мамы должны помнить про цинк, марганец, селен. Они есть в зеленых овощах с листьями, мясе и субпродуктах, бобовых, орехах, растительных маслах, яйцах и морепродуктах. При недостатке этих элементов могут возникнуть осложнения беременности, в том числе выкидыш, токсикоз, задержка роста плода, повышается вероятность дефектов развития нервной трубки.

    Помимо этого, стоит помнить про фолиевую кислоту, которая участвует в синтезе клеток красной и белой крови, развитии пищеварительной и нервной систем. Дефицит во время первого триместра беременности способен привести к врожденным дефектам нервной системы плода. Чтобы этого не допустить, нужно потреблять бобы, шпинат, спаржу, салат-латук.

    Еще один важный элемент для здоровой беременности — полиненасыщенные жирные кислоты. Они сокращают уровень холестерина, укрепляют иммунную систему и влияют на правильное развитие нервной системы будущего ребенка. Получить полиненасыщенные жирные кислоты можно из растительных масел из завязи пшеницы, льняного масла, подсолнечника, соевых бобов, арахиса, а также из миндаля, авокадо и морской рыбы.

    А еще беременным нужен йод. Он играет особую роль в первые шесть месяцев. Он необходим, чтобы у плода не развивались серьезные патологии, например, кретинизм. Йод содержится в морепродуктах и йодированной соли.

    День матери отмечается в России 29 ноября.