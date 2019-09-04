Здоровье атлетов в надежных руках. Какие специалисты принимают в Центре спортивной медицины МОКДЦД?

Сегодня в Центре спортивной медицины Детского клинического многопрофильного центра прошел день открытых дверей.

На мероприятии присутствовали заместитель министра физической культуры и спорта Московской области А. А. Сазанович, руководитель управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 8 В. Г. Бицуев, главный педиатр Н. Д. Одинаева, а также руководители 120 спортивных федераций и спортсмены Подмосковья.

Руководитель КДО и Центра спортивной медицины МОКДЦД М. Г. Малиновская провела презентацию Центра спортивной медицины и познакомила гостей с работой спортивных врачей.

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Как отметил заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья, юные спортсмены смогут пройти в Центре тщательное медицинское обследование.

«Нам не безразлично здоровье наших юных спортсменов. Здесь собраны лучшие специалисты, которые впервые в Подмосковье проводят столь тщательное медицинское обследование. В ближайшее время планируется на базе МОКДЦД провести семинары для спортивных врачей сборных команд», — заявил Сазанович.

По словам главного врача МОКДЦД, главного педиатра Московской области Н. Д. Одинаевой, Центр готов активно развиваться, открывать новые программы по реабилитации спортсменов Подмосковья.

Спортсмены в Центре могут прийти на прием к: педиатру, травматологу-ортопеду, хирургу, неврологу, оториноларингологу, офтальмологу, кардиологу, урологу, дерматовенерологу, стоматологу и врачу спортивной медицины. При обследовании проводятся лабораторные анализы и инструментальная диагностика: ЭКГ, спирография, ЭХО-КГ, УЗИ органов брюшной полости, почек и щитовидной железы.

Центр спортивной медицины МОКДЦД был открыт 28 января 2019 года. Это первый в Московской области детский Центр спортивной медицины для спортсменов в возрасте от 7 до 16 лет.

Ежемесячно в Центре обследуются более 600 членов сборных команд Подмосковья.