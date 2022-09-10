Зависимая от фастфуда австралийка похудела на 40 килограммов ради рождения ребенка | 360°

Здоровье 10 сентября 2022, 00:26 Поделиться Telegram

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Viber Зависимая от фастфуда австралийка похудела на 40 килограммов ради рождения ребенка Daily Mail: австралийка с зависимостью от фастфуда похудела ради беременности на 40 кг Pixabay.com

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Жительница Австралии «слетела с катушек» в университетские годы и стала питаться исключительно фастфудом. Она весила 100 килограммов и чувствовала себя не лучшим образом. Потом она решила родить ребенка и ради этого начала правильно питаться и сбросила 40 килограммов. Историю Николетт Харпер рассказало издание Daily Mail.

Девушка призналась, что питалась бургерами из McDonald’s, потому что для студентки это дешево и удобно. Только набрав экстремально большой вес, она пришла к выводу, что с этим нужно что-то делать. Попытки похудеть самостоятельно провалились, и она обратилась к специалистам.

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«Я перестала потреблять вредную пищу, отдавая предпочтение сбалансированному трехразовому питанию и полезным снекам», — призналась Харпер.

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В то же время она стала заниматься в спортивном зале. При этом она не отказалась совсем от своих любимых бургеров. В похудении девушке помогал ее молодой человек. С6йчас Харпер работает персональным тренером и помогает другим людям пройти путь похудения.

«Я обнаружила, что в начале пути к похудению многие женщины не любят свое тело. А ведь очень важно начинать меняться во имя любви к себе, а не из-за ненависти», — поделилась девушка.

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