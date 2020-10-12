Еще около года пандемия COVID-19 будет частью нашей жизни. Такого мнения придерживается главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

В интервью «МК», он, тем не менее, отметил, что прогнозировать развитие ситуации сложно, но уже сейчас можно отметить улучшение качества лечения от вируса и его последствий.

«В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал Авдеев.

Он отметил, что у врачей сегодня уже есть данные по всем направлениям лечения COVID-19, «отработаны дозы, тактика респираторной поддержки, обоснования по назначению антикоагулянтов». Также были изменены подходы ко многим видам терапии.

Распространение вируса было объявлено пандемией специалистами ВОЗ в марте 2020 года. Число заболевших на сегодняшний день в мире превысило 37,3 миллиона, погибло более миллиона пациентов.