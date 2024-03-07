Здоровье 07 марта 2024, 17:00 Затяжной кашель может быть сигналом нескольких опасных болезней Терапевт Козлова: затяжной кашель может быть симптомом ряда опасных болезней Freepik

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Длительный кашель может указывать на несколько опасных заболеваний. Среди них — туберкулез и сердечная недостаточность, сообщила «Ленте.ру» терапевт Ольга Козлова.

По ее словам, если после простуды слизистая оболочка дыхательных путей полностью не восстановилась или продолжается активное выделение мокроты из бронхов, это может привести к затяжному кашлю. Также длительный кашель может провоцировать повышенная чувствительность рецепторов бронхов, реагирующих на любой раздражитель, включая холодный воздух.

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«Если кашель не проходит в течение нескольких недель или сопровождается другими симптомами — лихорадкой, одышкой или болью в груди, необходимо обратиться к врачу», — заявила Козлова.

Она добавила, что такой кашель может сигнализировать о хроническом бронхите, хроническом обструктивном заболевании легких (ХОБЛ), пневмонии, туберкулезе и сердечной недостаточности.

Терапевт добавила, что усиливающийся кашель после ОРВИ и повышенная температура могут быть симптомами бактериальной инфекции.

Ранее врач-отоларинголог Александр Пурясев рассказал, что одышка, во время которой ощущается нехватка воздуха, может быть симптомом многих патологий. Он порекомендовал в такой ситуации показаться врачу, особенно, если одышка возникла в состоянии покоя.