Вакцину от коронавируса сможет получить каждый россиянин. Но заставлять людей не станут

Когда появится вакцина от коронавируса необходимо сделать так, чтобы она стала доступной каждому человеку. При этом об обязательной вакцинации речи не идет — ее можно будет сделать по желанию.

Об этом «360» рассказала председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Инна Святенко. Она отметила, что обсуждений введения обязательной вакцинации сейчас не идет.

Речь идет скорее всего не об обязательной вакцинации, а скорее о том, что будет получена возможность любому гражданину РФ вакцинироваться, но обязательно по назначению врача Инна Святенко

Она напомнила, что в России есть граждане, которым противопоказана вакцина из-за побочных заболеваний. Некоторые жители страны могут отказаться от нее по каким-либо религиозным убеждениям. Никто не станет насильно вакцинировать таких людей.

Инна Святенко пояснила, что в Совфеде обсуждали положительные результаты вакцинации от гриппа, которых удалось добиться во многом благодаря пунктам по прививкам от этого заболевания.

«Мы видим, что вакцинация от гриппа дает свой положительный результат по заболеваемости на территории всей РФ. И поэтому, как только появятся иные вакцины, необходимые для жизнедеятельности, важно развернуть такие пункты — чтобы обеспечить доступ к вакцинации любому гражданину, и чтобы эта вакцина была бесплатной», — подчеркнула собеседница.

В детский сад только с вакциной?

Многих беспокоит вопрос о введении обязательной вакцинации против нового типа коронавирусной инфекции при приеме детей в школы и детские сады.

«Федеральное законодательство не предусматривает обязательность и принуждение к любым медицинским манипуляциям. И это принципиально важный момент, поэтому ни одного гражданина РФ, хоть самого маленького, хоть возрастного — никто не может принудить к медицинским манипуляциям», — подчеркнула Инна Святенко в беседе с «360».

Она отметила, что и в детских садах, и в школах есть множество детей, которые имеют различные противопоказания к вакцине. Самый простой пример — аллергическая реакция на какой-нибудь ее компонент.