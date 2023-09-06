Здоровье 06 сентября 2023, 16:11 Михаил Мурашко отметил опережающие темпы развития детской медицины в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье опережающими темпами развивает детскую медицину, подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В этом направлении Московскую область, по его словам, можно назвать «основой», за которой подтягиваются другие регионы.

Об этом он сообщил на IV Съезде детских врачей Подмосковья с международным участием «Педиатрия как искусство».

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«Отдельные слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьеву — то, сколько он внимания уделяет сегодня детству и в целом медицине, заслуживает уважения», — подчеркнул министр.

По поручению правительства в России расширили программу неонатального скрининга у новорожденных. Почти 40 заболеваний — это самый большой список в мире, добавил Мурашко.

«Хочется отметить, что Московская область является сегодня базой, основой — вы опережающими темпами по сравнению с другими регионами вошли в этот процесс и, равняясь на вас, подтянулись остальные», — заявил глава Минздрава.

На форуме присутствовали специалисты разных направленностей: педиатры, неонатологи, хирурги, гастроэнтерологи, заведующие поликлиниками, а также ректоры медицинских вузов..

На съезде детских врачей Воробьев выразил благодарность Мурашко за партнерство — оно помогает легче решать и находить ответы на вопросы, которые в одиночку решить гораздо сложнее.