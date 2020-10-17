Заслуженный врач сравнил опасность гриппа и коронавируса

Заслуженный врач России объяснил, почему коронавирус опаснее гриппа. Выводы он сделал на основании статистики смертности.

Владимир Круглый сказал, что в мире появились четкие инструкции составления статистики по коронавирусу, то есть степень летальности можно определить точнее. Его слова передает «Парламентская газета».

Круглый напомнил, что в Орловской области на 13 октября 90% коек для коронавирусных больных были заняты.

Поэтому, исходя из данных статистики, популяционных исследований, конечно, COVID-19 — это более опасное и серьезное заболевание, чем грипп, и оно требует к себе большего внимания, хотя и грипп тоже никуда не делся Владимир Круглый.

Специалист объяснил, что летальный исход после COVID-19 не всегда вызван пневмонией и имеет массу нюансов, например, сосудистые патологии, почечные и так далее. По оценкам Круглого, смертность выросла на 3,9% в первом полугодии 2020-го по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Врач также объяснил, что людям, перенесшим коронавирус, все равно нужно соблюдать ограничения и обязательно носить маски, передает агентство Ura.ru. Тем более что есть подтвержденные случаи повторного заражения COVID-19. Хоть процент таких историй низкий, но лучше не рисковать.

Сайт «Невские новости» напомнил, что за минувшие сутки в Москве умерли 56 человек. По всей стране за 24 часа скончались 232 пациента.