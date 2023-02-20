Здоровье 20 февраля 2023, 14:46 Заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, какие симптомы указывают на деменцию

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В России на сегодняшний день около 52 тысяч человек состоят на учете врача с диагнозом «Деменция», но это число не отражает реального положения дел, потому что многие просто не обращаются за медицинской помощью. Об этом «Парламентской газете» рассказал заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый.

На самом же деле, по оценкам специалистов, деменции подвержены около двух миллионов жителей России. Причем рискует заболеть абсолютно любой человек.

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Но современная медицина установила определенные факторы, повышающие риск развития деменции. Если избегать их, то такая вероятность снизится почти на 40%. Например, заболеванию подвержены люди с нарушением слуха, ожирением, диабетом, находящиеся в депрессии и социальной изоляции, а также курильщики. Им стоит внимательнее относиться к своему здоровью. При этом забывчивость, по словам эксперта, не всегда говорит о развивающейся деменции. Но есть другие факторы.

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«Например, если человек задает один и тот же вопрос много раз, забывая ответ. У него часто меняется настроение, портится характер, он все воспринимает негативно. В этих случаях нужно обязательно обратиться к врачу. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов предотвратить развитие заболевания», — сказал Владимир Круглый.