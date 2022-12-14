14 декабря 2022, 18:24
Заслуженный врач России рассказал, как повысить эффективность выявления рака на ранних стадиях при диспансеризации
Врач Владимир Круглый: повысить случаи выявления рака позволит удобная диспансеризация
Эффективное выявление онкологии на самых ранних стадиях развития возможно при грамотно организованной диспансеризации. Об этом «Парламентской газете» сообщил заслуженный врач России Владимир Круглый.
По мнению эксперта, в медицинских учреждениях первого звена необходимо сделать прохождение диспансеризации максимально удобной для людей. Для этого нужно назначать удобное время приемов и грамотно разграничивать потоки пациентов.
Реклама
Кроме того, медиков необходимо обучать выявлению таких новообразований, как опухоль молочной железы.
Реклама
Врачи
Реклама
Реклама