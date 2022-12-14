Здоровье 14 декабря 2022, 18:24 Заслуженный врач России рассказал, как повысить эффективность выявления рака на ранних стадиях при диспансеризации Врач Владимир Круглый: повысить случаи выявления рака позволит удобная диспансеризация

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Эффективное выявление онкологии на самых ранних стадиях развития возможно при грамотно организованной диспансеризации. Об этом «Парламентской газете» сообщил заслуженный врач России Владимир Круглый.

По мнению эксперта, в медицинских учреждениях первого звена необходимо сделать прохождение диспансеризации максимально удобной для людей. Для этого нужно назначать удобное время приемов и грамотно разграничивать потоки пациентов.

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Кроме того, медиков необходимо обучать выявлению таких новообразований, как опухоль молочной железы.

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