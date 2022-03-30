Заслуженный мастер спорта Журова поделилась секретами похудения

Многие люди в преддверии лета задумываются о том, как эффективно избавиться от лишних килограммов. Депутат Госдумы РФ, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова поделилась секретами, которые помогли ей привести себя в форму после родов. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам Журовой, быстро избавиться от лишнего веса не получится. На этот процесс должен уйти как минимум месяц. В первую очередь необходимо соблюдать баланс питания. Таким образом получится не только привести в порядок фигуру, но и решить проблемы со здоровьем.

Она подчеркнула, что также стоит уделять время тренировкам и не есть после шести часов вечера. Журова в качестве занятий использовала бег. При этом заниматься лучше всего на свежем воздухе. Она призналась, что после родов весила 82 килограмма. Однако ей удалось достаточно быстро вернуться к своему прежнему весу в 65 килограммов.

«Многое зависит от массы тела, которая есть на данный момент. Одному хватит недели посидеть на диете и похудеть, а другому — месяц и соблюдение индивидуальных программ. Но вообще я могу сказать, что самый быстрый эффективный метод — не есть после 18:00 и бегать. Это самое простое, и это может сделать каждый», — поделилась политик.