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    30 марта 2022, 17:09

    Заслуженный мастер спорта Журова поделилась секретами похудения

    Журова посоветовала соблюдать диету и заниматься спортом для быстрого похудения

    Арина Бобкова

    Многие люди в преддверии лета задумываются о том, как эффективно избавиться от лишних килограммов. Депутат Госдумы РФ, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова поделилась секретами, которые помогли ей привести себя в форму после родов. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Заслуженный мастер спорта Журова поделилась секретами похудения

    По словам Журовой, быстро избавиться от лишнего веса не получится. На этот процесс должен уйти как минимум месяц. В первую очередь необходимо соблюдать баланс питания. Таким образом получится не только привести в порядок фигуру, но и решить проблемы со здоровьем.

    Она подчеркнула, что также стоит уделять время тренировкам и не есть после шести часов вечера. Журова в качестве занятий использовала бег. При этом заниматься лучше всего на свежем воздухе. Она призналась, что после родов весила 82 килограмма. Однако ей удалось достаточно быстро вернуться к своему прежнему весу в 65 килограммов.

    «Многое зависит от массы тела, которая есть на данный момент. Одному хватит недели посидеть на диете и похудеть, а другому — месяц и соблюдение индивидуальных программ. Но вообще я могу сказать, что самый быстрый эффективный метод — не есть после 18:00 и бегать. Это самое простое, и это может сделать каждый», — поделилась политик.