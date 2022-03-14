Заслуженный эколог РФ Пешков рассказал, как правило выкидывать медицинские маски

Коронавирусные ограничения в Москве снимут 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, как правильно утилизировать средства индивидуальной защиты.

По словам эксперта, маски можно выкидывать вместе с обычными отходами. Он подчеркнул, что сделаны они в основном из бумажных материалов. Пешков заявил, что большинство масок не несет угрозы для экологии.

«Они в основном же все-таки матерчатые, скажем — бумажные. Они сделаны из различных материалов, которые, в общем-то, наверное, можно отнести к или нетканым материалам — целлюлоза, бумага в какой-то степени», — заявил эксперт.