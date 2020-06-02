Министерство здравоохранения сообщило, что в российских регионах нет дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом свидетельствуют данные мониторинга ведомства.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. При этом он отметил, что по некоторым позициям за последние полтора месяца запасы СИЗ в регионах выросли в несколько раз, пишет ТАСС.

Ранее экспертное сообщество и врачи обратились к вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Они попросили принять срочные меры, чтобы обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты ко второй волне коронавируса.

В письме врачи отметили сохраняющийся дефицит средств защиты. Они предложили пересмотреть процесс закупки и ввести новые централизованные меры по контролю.

В России выявлено 414 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4 855 из них с летальным исходом, по данным стопкоронавирус.рф.