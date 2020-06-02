    02 июня 2020, 00:16

    В регионах нет дефицита средств защиты — Минздрав

    Арина Гудилова

    Министерство здравоохранения сообщило, что в российских регионах нет дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом свидетельствуют данные мониторинга ведомства.
    В регионах нет дефицита средств защиты — Минздрав

    Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. При этом он отметил, что по некоторым позициям за последние полтора месяца запасы СИЗ в регионах выросли в несколько раз, пишет ТАСС.

    Ранее экспертное сообщество и врачи обратились к вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Они попросили принять срочные меры, чтобы обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты ко второй волне коронавируса.

    В письме врачи отметили сохраняющийся дефицит средств защиты. Они предложили пересмотреть процесс закупки и ввести новые централизованные меры по контролю.

    В России выявлено 414 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4 855 из них с летальным исходом, по данным стопкоронавирус.рф.