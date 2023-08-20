Здоровье 20 августа 2023, 05:10 Защитные функции обнаружили у лени Представитель Депздрава Тяжельников назвал лень защитой функцией психики Freepik

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Лень является защитной реакцией психики, следствием психологических или физических проблем, а также банальной усталости. Об этом рассказали специалисты московского Департамента здравоохранения в беседе с «РИА Новости».

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного Депздрава Андрея Тяжельникова, лень может быть защитной реакцией психики, которая помогает экономить энергию в стрессовых условиях.

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Причины могут быть самые разные — например, изменение длительности светового дня, сезонные аллергии, погода. В летний период человек может испытывать «тепловую лень».

Повысить уровень энергии поможет регулярная физическая активность.

«Физкультура, ходьба и другие спортивные занятия улучшают кровообращение и поддерживают уровень энергии», — рассказал эксперт.

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк объяснил, что за ленью могут скрываться тонкие психологические проблемы, страхи и комплексы.

«Желание действовать подавляется неосознанным страхом провала или даже страхом успеха. В первом случае мы можем говорить о выученной беспомощности. Во втором — о синдроме самозванца», — объяснил врач.

Кроме того, по словам эксперта, лень может быть вызвана невротическими расстройствами, депрессивными эпизодами и другими психологическими нарушениями. В такой ситуации человеку стоит обратиться к специалистам.

Ранее врач-психиатр Юрий Сиволап объяснил, что склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел может являться признаком одной из форм депрессивного расстройства.