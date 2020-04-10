Защитят, но нужно избегать ошибок. Как правильно носить перчатки для профилактики коронавируса

Перчатки помогут защититься от коронавируса, но нужно следовать некоторым правилам. Например, трогать лицо, нос и глаза в перчатках так же опасно, как и без них.

«Перчатки защитят руки, но не нужно руками в перчатках трогать глаза, уши или нос и тем самым давать дорогу вирусу. Рекомендаций по выбору тех или иных перчаток ВОЗ не дает. Но трикотажные перчатки будут менее эффективны. Медицинские или одноразовые перчатки надо сразу выбрасывать», — рассказал радиостанции Sputnik член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко.

Если в ход пошли не одноразовые, а кожаные перчатки, которые человек носит постоянно, то их нужно регулярно дезинфицировать. Кроме того, после снятия перчаток обязательно помыть руки.

Кроме того, Бровко призвал воздерживаться от использования телефона. Если вирус попал на перчатки и ими потрогать смартфон, то бактерии там и останутся. Так что на улице лучше пользоваться для звонка гарнитурой или наушниками, а после прихода домой телефон надо протереть спиртовыми салфетками.

Эксперт добавил, что перчатки могут заменить одноразовые салфетки.