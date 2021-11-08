Гинцбург: от штамма «дельта» защитят 300 антител

Около четырех тысяч москвичей приняли участие в исследовании, проведенном Центром им. Н. Ф. Гамалеи совместно с департаментом здравоохранения Москвы. Его результаты позволили определить уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса.

Об этом газете «Известия» сообщил глава центра Александр Гинцбург, используя обозначение banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Это обозначение недавно приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Мы выяснили, что 300 антител защищает от „дельты“ полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться „Спутником Лайт“. Если в результате вакцинации „Лайтом“ вы получили 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом „Спутника“. Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — сообщил ученый.

Гинцбург одобрил введение единиц ВОЗ. По его мнению, сравнивать антитела удобнее по международным единицам, а не по титрам или коэффициенты позитивности.

Ранее Гинцбург объяснил, что благодаря наличию в вакцине «Спутнике V» мембранного белка аденовируса Ad26, врачи могут определить, прививался ли на самом деле пациент, или купил сертификат.