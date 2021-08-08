Назван единственный способ защититься от мутаций коронавируса

Защитить людей от мутаций коронавируса можно только с помощью вакцинации. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

«Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии», — сказала Вуйнович «Российской газете».

Она добавила, что новые штаммы коронавируса появляются постоянно. Это происходит при каждой передаче вируса, но специалисты ВОЗ отслеживают новые варианты инфекции. По словам Вуйнович, сейчас сотрудники организации наблюдают, вытеснит ли «дельту» штамм «лямбда».

«„Лямбда“ является одним из представляющих интерес вариантов, который в настоящее время отслеживается», — отметила представитель ВОЗ.

Штамм коронавируса «лямбда» впервые зафиксировали в Перу в 2020 году. В июле ВОЗ заявила, что мутация распространилась более чем в 30 странах. Чаще всего штамм встречается в Южной и Северной Америке. Ранее японские биологи предупредили, что «лямбда» может скрываться от иммунитета человека и стать более заразным штаммом.