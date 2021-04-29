Иммунолог: от петербургского штамма SARS-CoV-2 защитит вакцина

Российские ученые недавно выявили новую мутацию SARS-CoV-2. Так называемые северо-западный штамм впервые обнаружили у жителя Санкт-Петербурга. Вакцина от него защитит.

Ранее не встречавшийся вариант коронавируса выделили в НИИ имени Пастера. Биоматериал взяли у петербуржца, рассказал в интервью газете «Известия» директор института, ученый-иммунолог и академик РАН Арег Тотолян.

«Северо-западный, или петербургский штамм SARS-CoV-2, <…> впервые был идентифицирован нашим институтом в образце биоматериала от жителя Санкт-Петербурга в марте. Сейчас он определяется еще в нескольких других регионах», — пояснил он.

Тотолян подчеркнул, что специалисты имеют дело именно с самостоятельным штаммом коронавируса. Специфические исследования это подтвердили. Пока что у ученых нет опасений насчет иммунногенности мутации.

«Это значит, что иммунитет, который уже выработался у человека при встрече с коронавирусом или его частями, работает и при контакте с новым вариантом», — пояснил иммунолог.

Вакцина, заверил он, защитит человеческий организм от северо-западного штамма.