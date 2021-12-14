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    14 декабря 2021, 18:28

    Голикова рассказала о проекте «Санитарный щит», призванном защитить от «омикрона»

    Почти сто пунктов пропуска через границу РФ снабдят устройствами для считывания данных

    Михаил Закурдаев

    Федеральный проект «Санитарный щит» по недопущению распространения штамма «омикрон» будет запущен в России с января 2022 года. О нем рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

    Голикова рассказала о проекте «Санитарный щит», призванном защитить от «омикрона»

    «99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на территорию Российской Федерации», — цитирует ее РИА «Новости».

    Кроме того, проект призван повысить эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса.

    Президент Владимир Путин заявил, что ограничения на транспорте перед Новым годом создадут много проблем.

    Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. По его словам, это решение приняли после диалога с правительством и учета мнений регионов и россиян.

    Володин напомнил, что Путин и раньше призывал воздерживаться от опрометчивых решений.