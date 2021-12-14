Голикова рассказала о проекте «Санитарный щит», призванном защитить от «омикрона»

Федеральный проект «Санитарный щит» по недопущению распространения штамма «омикрон» будет запущен в России с января 2022 года. О нем рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на территорию Российской Федерации», — цитирует ее РИА «Новости».

Кроме того, проект призван повысить эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса.

Президент Владимир Путин заявил, что ограничения на транспорте перед Новым годом создадут много проблем.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. По его словам, это решение приняли после диалога с правительством и учета мнений регионов и россиян.

Володин напомнил, что Путин и раньше призывал воздерживаться от опрометчивых решений.