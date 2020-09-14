Защитит ли прививка против гриппа от коронавируса? Ответил врач

«Но привитому от гриппа человеку будет легче поставить диагноз и более быстро и правильно определиться с тактикой лечения», — заметил доктор медицинских наук.

Он добавил, что человеку, перенесшему коронавирус, следует прививаться и от гриппа, и от прочих инфекций. Сабитов отметил, что вакцина от гриппа совместима с прививкой от коронавируса, но ее нельзя сочетать с вакциной против туберкулеза.