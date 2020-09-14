Защитит ли прививка против гриппа от коронавируса? Ответил врач
Заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Алебай Сабитов пояснил, что прививка против гриппа не защитит человеческий организм от коронавирусной инфекции. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.
«Но привитому от гриппа человеку будет легче поставить диагноз и более быстро и правильно определиться с тактикой лечения», — заметил доктор медицинских наук.
Он добавил, что человеку, перенесшему коронавирус, следует прививаться и от гриппа, и от прочих инфекций. Сабитов отметил, что вакцина от гриппа совместима с прививкой от коронавируса, но ее нельзя сочетать с вакциной против туберкулеза.