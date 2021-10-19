Защита, а не декорация: иммунолог объяснил, как выбрать действительно защищающую от ковида маску

Иммунолог Владимир Болибок рассказал «360», как правильно выбрать медицинскую маску. Не все из них подходят для защиты органов дыхания от COVID-19, но есть признаки, по которым можно отличить качественное изделие.

Эксперт разъяснил, что на правильной маске должен быть код сертификата — специальная маркировка. Сертифицированное средство индивидуальной защиты может дать гарантию, что справится со своей функцией настолько, насколько это возможно при правильном использовании.

Болибок подчеркнул, что для профилактики заболевания подходят только одноразовые маски из специальных материалов. Многоразовые изделия из ткани просто не созданы для того, чтобы не пропускать вирусы — по крайней мере, исследований не проводилось.

«Если говорить про маски многоразовые, тканевые, то, конечно, у них гарантии защиты по сути дела никакой, потому что никаких испытаний этих масок не проводилось, и насколько они выполняют свою барьерную фильтрующую функцию, вам никто не скажет. С моей точки зрения, это чистой воды декорация, которая просто для того, чтобы обозначить, что у вас на лице что-то надето», — добавил врач, упомянув, что если бы люди носили нормальные маски по-настоящему, а не только делали вид, когда нужно пройти «фейс-контроль», то мы не наблюдали бы сейчас настолько сильную вспышку коронавируса.

Также Болибок напомнил, что обычные трехслойные медицинские маски, а не респираторы, изначально предназначались для работников медицинских учреждений — чтобы те ничем случайно не заразили пациентов в операционной или другой стерильной зоне. Поэтому их обязательно нужно носить заболевшим.

Однако, использовать изделия необходимо и здоровым людям. Эффективность масок хорошо доказывает их влияние на аллергиков — с маской пыльца не проникает на слизистые и не раздражает их, а значит маска защищает достаточно хорошо, уверил эксперт.