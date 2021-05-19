Защищающее после контакта с зараженным коронавирусом средство создают в России

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) РФ рассказали ИА Ura.ru, что разрабатываемый в стране препарат «Мир 19» можно будет принимать, чтобы остановить развитие коронавируса у человека в случае его встречи с зараженным.

«Препарат содержит молекулу миРНК, направленную на подавление синтеза одного из ключевых белков SARS-CoV-2, что в свою очередь не позволяет вирусу размножаться в клетках», — объяснили в ФМБА РФ.

По данным информагентства, препарат уже проходит вторую стадию клинических испытаний. Специалисты разрабатывают ингаляционную форму введения лекарства посредством небулайзера. Его также выпустят в виде спрея, если эффективность «Мир 19» будет доказана.