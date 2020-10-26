Зарядку назвали эффективным методом профилактики COVID-19

«Физические упражнения имеют большое значение для хорошего самочувствия и укрепления организма человека. Особенно важно поддерживать физическую активность в период распространения респираторных заболеваний — гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для начинающих хватит и пяти минут зарядки в день. Постепенно продолжительность занятий надо увеличить до 20 минут. Специалисты ведомства рекомендовали комплекс упражнений, состоящий из разминки, растяжки и ходьбы. Заниматься физкультурой необходимо каждый день в хорошо проветриваемом помещении.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что противостоять коронавирусу поможет физическая активность, закаливание, правильное питание и здоровый сон. Он рекомендовал отказаться от алкоголя и употреблять витамин D.