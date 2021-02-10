Экспресс-тест на COVID-19 зарегистрировали в России

Роспотребнадзор зарегистрировал российский экспресс-тест на коронавирус. Об этом «Известиям» рассказали в ведомственном ЦНИИ эпидемиологии, разработавшем набор реагентов.

Экспресс-тест не получится использовать в домашних условиях, как, например, тест на беременность или ВИЧ-инфекцию. Для проведения исследования на COVID-19 потребуется лаборатория. Проводиться он будет в течение часа-полутора вместо четырех-пяти часов, которые нужны на ПЦР-анализ.

Менять оборудование в лаборатории не придется. Проводить тест сможет тот же персонал.

В экспресс-тесте используют Bst-полимеразу, которая ускоряет реакцию, помогающую обнаружить вирус.

Раньше в России такие тест-системы не делали из-за дороговизны Bst-полимеразы, которую приходилось закупать за границей. Где ее достают сейчас, не уточняется.

Экспресс-тест определяет вирус по одному фрагменту, по точности и стоимости это исследование соответствует ПЦР-диагностике.

В ЦНИИ эпидемиологии разрабатывают новый вариант экспресс-теста, способный определять SARS-CoV-2 по двум фрагментам — в случае, если один из них изменится в процессе мутации.