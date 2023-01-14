Здоровье 14 января 2023, 08:53 Заразившихся коронавирусом не станут изолировать в больницах на 10 дней Инфекционист Тимаков: коронавирус становится обычным сезонным ОРВИ РИА «Новости»

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Коронавирусная инфекция становится обычным сезонным заболеванием, поэтому зараженных не станут изолировать от контактов с людьми на 10 дней. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он описал ситуацию в беседе с ТАСС.

Таким образом он прокомментировал недавнюю рекомендацию от представителей Всемирной организации здравоохранения — ВОЗ. Те советовали изолировать людей с симптомами коронавирусной инфекции на 10 дней.

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«Сейчас коронавирус становится обычным ОРВИ, мы уже имеем частичный иммунитет к различным типам [штамма коронавируса] „омикрона“, — сказал Тимаков.

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По его мнению, предложение представителей ВОЗ попросту необоснованно. Тимаков отметил, что это станет дополнительным грузом для бюджета. Причем грузом, в котором нет острой необходимости.

Также Тимаков рассказал, что у новых видов «омикрона» короткий инкубационный период — четыре-пять дней.