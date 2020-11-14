Заразившихся COVID-19 от детей жителей Москвы посчитали

Около 17% жителей столицы заразились коронавирусом дома от своих детей. О результатах исследования сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева.

«Мы провели исследование 280 случаев, выявленных с 1 июня по 21 октября: 17% заболевших в домашних очагах заразились от инфицированных детей», — рассказала Андреева во время круглого стола Общественной палаты Москвы. Цитату привело РИА «Новости».

По словам руководителя ведомства, полученные цифры являются основанием для перевода детей на удаленное обучение. Это необходимо для того, чтобы обезопасить не только самих ребят, но и проживающих вместе с ними пожилых родственников. Кроме того, заражения смогут избежать учителя и родители детей.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации власти Москвы ввели дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. В октябре школьников отправили на двухнедельные каникулы. После завершения отдыха старшеклассников перевели на дистанционное обучение до 22 ноября. Студенты московских и петербургских вузов будут учиться из дома до 6 февраля. Также в столице ввели запрет на проведение детских мероприятий и закрытие игровых комнат в ТЦ.