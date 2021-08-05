Заразившиеся штаммом «дельта» пациенты чаще переносят ковид в среднетяжелой и тяжелой форме. При этом их лечение является более сложным и продолжительным. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное», — процитировало пресс-службе РИА «Новости».

При штамме «дельта» наблюдаются классические проявления заболевания. По словам Роспотребнадзора, заразившиеся начинают кашлять, терять обоняние и чувство вкуса, также у них появляется лихорадка. При этом медики фиксируют и симптомы, характерные для кишечной инфекции и ОРВИ. Речь идет о насморке, головной боли, диарее и боли в горле.

В пресс-службе отметили, что штамм коронавируса «помолодел». Сейчас самой уязвимой категорией считаются молодые люди от 14 до 29 лет. Почти половина всех зараженных коронавирусом подхватывают инфекцию от членов семьи или друзей.