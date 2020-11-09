Заразившаяся коронавирусом певица умерла в Казани во время родов

По словам супруга, инфекция поразила легкие певицы и на роды она попала в тяжелом состоянии. В результате сын родился мертвым, а после она скончалась сама.

В этом году супруги отметили пять лет со дня знакомства. Галимзянов заявил, что сына они планировали назвать Джамилем.

«Лилия была самой доброй и ласковой. Мы так сильно любили друг друга. <…> Мы ждали рождения нашего малыша, но получилось вот так», — заявил он.

Сегодня стало известно, что Лилию Сабирову вместе с сыном похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.