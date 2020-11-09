Заразившаяся коронавирусом певица умерла в Казани во время родов
Эстрадная исполнительница из Казани Лилия Сабирова скончалась во время родов. За несколько дней до этого она заразилась коронавирусом. Об этом со ссылкой на мужа исполнительницы Гаделя Галимзянова сообщила ГТРК «Татарстан».
По словам супруга, инфекция поразила легкие певицы и на роды она попала в тяжелом состоянии. В результате сын родился мертвым, а после она скончалась сама.
В этом году супруги отметили пять лет со дня знакомства. Галимзянов заявил, что сына они планировали назвать Джамилем.
«Лилия была самой доброй и ласковой. Мы так сильно любили друг друга. <…> Мы ждали рождения нашего малыша, но получилось вот так», — заявил он.
Сегодня стало известно, что Лилию Сабирову вместе с сыном похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.