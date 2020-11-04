Губернатор Пензенской области заразился коронавирусом

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, что заразился коронавирусом. Он отметил, что уходит на самоизоляцию, но продолжит работать дистанционно.

Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в своем Instagram.

«Уважаемые земляки! Сегодня мне стало известно, что я заболел коронавирусом. В этой связи ухожу на самоизоляцию», — заявил он.

Губернатор региона отметил, что не прекратит работать, и продолжит выполнять свои обязанности дистанционно.

РИА «Новости» отметило, что Белозерцев — 20-й губернатор российских регионов, который заразился коронавирусной инфекцией. Раньше диагноз подтвердили у губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, а также глав Тувы Шолбана Кара-оола и Удмуртии Александра Бречалова — они заболели COVID-19 в мае.

За последние сутки в России зафиксировали почти 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал рекордным для страны с самого начала пандемии. За все время коронавирус выявили у 1 693 454 заболевших. Из них выздоровели 1 266 931 выздоровели, еще 29 217 человек погибли.

За 4 ноября в Москве скончались еще 67 пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего в столице умер 7071 пациент с COVID-19, напомнил RT.