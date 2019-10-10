Заразился и не заметил. Опасен ли туберкулез с лекарственной устойчивостью

Туберкулезная палочка постоянно приспосабливается к лекарствам, из-за чего врачам и биологам нужно постоянно разрабатывать новые. Заведующий терапевтическим отделением центрального НИИ туберкулеза РАМН Игорь Степанян рассказал «360», что это происходит по всему миру.

«[Называется] туберкулез с лекарственной устойчивостью. Это известный биологический процесс, палочка приспосабливается к борьбе. Это проблема во всем мире», — рассказал Степанян.

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По его словам, на разработку нового лекарства медики тратят по 15 лет. Причем это проблема не только туберкулеза, поскольку любая инфекция со временем становится нечувствительной к антибиотикам. В то же время Степанян заверил, что эпидемии туберкулеза не предвидится.

«Это не то, что один такой туберкулез, что одна палочка попала к человеку и он умер, потому что на эту палочку нельзя ничем действовать. Заражение туберкулезом не значит болезнь. Заражение может не повлечь за собой болезнь. И человек может прожить, не заметив, что заразился», — отметил Степанян.

Чтобы заразиться туберкулезом, нужна не одна палочка, а где-то порядка миллиона палочек на протяжении достаточно длительного срока в непроветриваемом помещении. Потому что одну палочку организм легко уничтожит Игорь Степанян.

Координатор Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией объявил, что каждый год устойчивые к лекарствам формы туберкулеза убивают до четверти миллиона человек. Причем сейчас они распространяются не только в бедных странах, но и Европе. Как сообщил Euronews, в Белоруссии, России и Казахстане примерно у четверти больных диагностирован туберкулез, с трудом поддающийся лечению.