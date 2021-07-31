Зараженных коронавирусом в РФ за сутки стало на 23,8 тысячи больше

За сутки врачи выявили в России 23 807 новых случая коронавируса. За это время из больниц выписался 19 771 человек, погибли — 792. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

За все время пандемии в стране выявили 6 265 873 случаев заражения. За этот период побороли болезнь и выписались из больниц 5 608 619 пациентов, погибли — 158 563 россиянина. Медики сделали 165,3 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 3514 человек — показатель почти не изменился. Из больниц выписались 4159 пациентов, погибли — 73, что на 3,9% меньше, чем вчера.

В Санкт-Петербурге за 24 часа врачи выявили 1915 новых случаев заражения — показатель почти не изменился за два дня. Выздоровел 1931 пациент, скончались — 74, что на 10,4% больше, чем в пятницу.

В Московской области число зараженных за сутки увеличилось на 1592 жителя — прирост составил 9,6%. Выздоровели и выписались за это время 1815 человек, умерли — 29, что на 6,5% меньше, чем 30 июля.

В Ненецком автономном округе за сутки коронавирус обнаружили у 14 человек, в Чукотском автономном округе — у 22.