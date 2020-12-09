Россиянам назвали способ снизить риск заражения коронавирусом

Самому большому риску заражения коронавирусом подвергаются граждане, которые находятся в закрытых помещениях. Но помочь избежать заболевания поможет хорошая вентиляция.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, нужно усилить мощность», — сказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Также, по его словам, нужно включать вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте.

В квартире и на работе необходимо не забывать о влажной уборке и чаще проветривать помещения. Таким образом можно снизить концентрацию патогенов в воздухе, добавил Жемчугов.

Масштабная вакцинация россиян от коронавируса позволит сделать пандемию в России управляемой к ноябрю 2021 года. Полностью избавиться от возбудителя невозможно, так как его носителями становятся не только люди, но и животные, объяснил глава Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

На сегодня в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первая — «Спутник V», разработанная в Центре имени Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».